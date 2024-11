À propos de nous

Électricien du patrimoine Nous intervenons sur les installations électriques des monuments historiques, bâtiments classés et sites patrimoniaux pour moderniser ou restaurer les systèmes tout en préservant leur authenticité et intégrité historique. Ce métier exige une double compétence : expertise technique en électricité et maîtrise des techniques et matériaux traditionnels. Nous devons respecter les normes de sécurité actuelles tout en adaptant nos interventions à l’architecture d’origine. Nos missions incluent : - Le diagnostic des installations anciennes, souvent obsolètes - La conception de solutions techniques adaptées - L’intégration discrète d’équipements modernes - La mise aux normes tout en préservant les éléments d’époque - La restauration des systèmes d’origine quand c’est possible - L’installation d’éclairages spécifiques pour valoriser le patrimoine - L’intervention sur le chauffage, la sécurité incendie, la sécurisation, la sonorisation et l’entretien. Nous travaillons en étroite collaboration avec architectes, conservateurs et autres experts, en alliant précision et respect des règles de conservation. Nos connaissances en histoire de l’art et styles architecturaux nous permettent de saisir les enjeux de préservation. Nous intervenons dans des châteaux, églises, musées et autres édifices historiques. Ce métier demande patience et créativité pour concilier respect du patrimoine, sécurité et confort moderne.